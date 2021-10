Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Panzerblitzer besprüht

Walldorf (ots)

Unbekannte besprühten einen in der Meininger Straße in Walldorf aufgestellten Panzerblitzer. Dies stellten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in der Nacht zu Freitag fest. Die Unbekannten schwärzten die Sichtscheibe des Gerätes komplett und beschmierten die Anlage weiterhin mit zwei Hakenkreuzen in der Größe von ca. 50 Zentimetern. Der Eigentümer wurde beauftragt die Schmierereien zu entfernen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell