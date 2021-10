Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angelausrüstung geklaut

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Samstag- bis Montagnachmittag Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen. Anschließend entwendete er eine komplette Angelausrüstung im Wert von etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell