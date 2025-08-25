Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Cheyenne Jemma-Jade Kubke

Neustadt an der Orla/ Lichtenau (ots)

Seit dem vergangenen Freitag ist die 14-jährige Cheyenne Kubka aus einer Jugendeinrichtung in Neustadt an der Orla/ Lichtenau abgängig, sodass die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens gebeten wird. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 70 cm groß -normale Statur -pink-lila Haare, zweiteilige Färbung (pink in lila übergehend) -bekleidet mit schwarzen Turnschuhen, schwarzen Leggins, grauem T-Shirt und schwarze Stoffjacke, führt einen Schulrucksack bei sich.

Hinweise zum Verbleib von Cheyenne nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die PI Saale-Orla (Tel.: 03663-4310), entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell