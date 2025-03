Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Schwarzatal (ots)

Am Montag wurde in Katzhütte, in Höhe der dortigen Kindertagesstätte in Fahrtrichtung Sitzendorf, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit (07.00 Uhr bis 19.00 Uhr) liegt hier bei 30 km/h. 389 Fahrzeuge passierten in dem Zeitraum die Messstelle. Davon hielten sich 148 Fahrzeugführer nicht an die erlaubte Geschwindigkeit. 59 davon müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen, gegen die weiteren Fahrzeugführer wird ein Verwarngeld erhoben.

