Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Pkw überschlagen

Saalfeld (ots)

Am frühen Samstag Abend befuhr eine 61-jährige Fahrzeugführerin zusammen mit ihrem 30-jährigen Sohn die Bahnhofstraße in Saalfeld. Auf Höhe des Jobcenters kam diese aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw auf die dortige Verkehrsinsel und überschlug sich im weiteren Verlauf. Beide Fahrzeuginsassen wurde hierbei verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in die Thüringenklinik. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell