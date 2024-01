Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Saalfeld (ots)

Am Samstagabend kam es in Saalfeld zu einem Unfall, sodass im Rahmen der Ermittlungen Zeugen gesucht werden. Gegen 19:35 Uhr beabsichtigte eine 75-Jährige mit ihrem Dacia in einem Seitenweg der Friedensstraße zu wenden. Während des Manövers stieß die Fahrerin mit ihrem Hinterreifen gegen eine Mauer und eine 85-jährige Fußgängerin, die sich offensichtlich hinter dem rückwärtsfahrenden Dacia befand, kam zu Fall. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden dringend Zeugen gesucht, die Angaben zu einem möglichen Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem PKW machen können. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0024424 entgegen. Die 85-Jährige wurde in der Folge ins Krankenhaus gebracht.

