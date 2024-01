LPI-SLF: Fahrer mit über 2,3 Promille unterwegs

Neustadt an der Orla (ots) - Am Dienstagvormittag wurde in der Mühlstraße in Neustadt an der Orla eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h durchfuhren in Richtung Pößneck mehr als 470 Fahrzeuge die Messörtlichkeit. Es wurden 30 Geschwindigkeitsverstöße registriert, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In sieben ...

