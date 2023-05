Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor Trickbetrüger

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am gestrigen Dienstag versuchte ein Trickbetrüger sich mehrfach durch den sogenannten Zetteltrick Zutritt zu Haushalten zu verschaffen. In einem Fall wurde ihm in der Sonneberger Straße Einlass gewährt. Der Mann gab an, dass er in der Nachbarschaft eine Nachricht hinterlassen möchte und hierfür Zettel und Stift benötigt. Während die hilfsbereite Hausbewohnerin die Schreibutensilien in ihrer Wohnung suchte, entwendete der Dieb eine Geldbörse aus der Wohnung und verließ das Haus.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 70 Jahre alt - ca. 180 cm groß - ca. 90 kg schwer - schlanke Gestalt - schlechter Zahnstatus / schlechte Aussprache - deutsch - dunkel gekleidet mit Basecap

Die Polizei warnt davor, fremden Personen Zutritt zur Wohnung gewähren und bittet mögliche weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

