POL-WAF: Oelde. Schmuck und Uhren aus Wohnung gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Samstag, 11.6.2022, zwischen 4.15 Uhr und 7.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hang in Wadersloh ein und stahlen Geldbörsen sowie einen Fahrzeugschlüssel. Des Weiteren ereignete sich in der Nacht ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Brüggemannstraße. Wer hat an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben ...

mehr