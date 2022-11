Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigter und Zeugen gesucht: Ermittlungen zu angeblich rassistischen Äußerungen in einem Bus zum Nachteil eines jungen Mannes

Schleiz (ots)

Am Mittwochmorgen voriger Woche, dem 09.11.2022, soll es in einem Bus in Schleiz mutmaßlich zu einer rassistischen Äußerung zum Nachteil eines jungen Mannes gekommen sein. Der hier unbekannte Mann soll (Medieninformationen entsprechend, eine polizeiliche Anzeigenerstattung liegt bislang nicht vor!) am besagten Mittwoch in Schleiz in einen Zubringerbus vom Busbahnhof zum Gymnasium eingestiegen sein. Der Berichterstattung sowie den Hinweisen des anonymen Melders an die Zeitung zufolge soll der Busfahrer gegenüber dem Mann mit ausländischem Erscheinungsbild mehrere, rassistische Äußerungen getätigt haben. Da der Polizei bislang keine Anzeigenerstattung vorliegt, werden sowohl der gesuchte Geschädigte als auch weitere Zeugen (Insassen im Bus) dringend gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz (03663-431 0) oder der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (03672- 417 1464) zu melden. Sollten die Verdachtsmomente sich bestätigen bzw. erhärten werden selbstverständlich polizeiliche Ermittlungen eingeleitet.

