Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Fahrrad gegen zwei Autos gefahren

Saalfeld (ots)

Am 16.11.2022 gegen 18:45 Uhr streifte ein derzeit noch unbekannter Fahrrad-Fahrer einen Toyota, der am rechten Fahrbahnrand der Zetkinstraße in Saalfeld geparkt war und riss dabei den linken Außenspiegel des PKW ab. Anschließend stieß der Radler an das Heck eines weiteren PKW und verursachte Lackschaden. Der Unfall-Verursacher verließ pflichtwidrig den Unfallort und radelte in Richtung Richterstraße davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

