LPI-SLF: Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Königsee (ots) - In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Kümmelbrunnen in Königsee auf und ließen die darin enthaltenen Zigarettenschachteln, die Bargeldkassette sowie die Batterie mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle ...

