Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Schalkau (ots)

Am Samstag zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr kam es in der Schaumbergstraße in Schalkau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der zunächst unbekannte Fahrzeugführer fuhr die Schaumbergstraße in Richtung Mengersgereuth. Aus ungeklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hecke und ein Gartentor. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die eintreffenden Beamten fanden die zurückgelassene Kennzeichentafel. Noch während der Aufnahme kehrte auch der Unfallbeteiligte gegen 10:00 Uhr an die Unfallstelle zurück. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,42 Promille. Der nunmehr 36-jährige Beschuldigte muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ein Gutachten wird nun die konkrete Alkoholmenge im Blut klären. Die PI Sonneberg bittet dennoch um Zeugen, welche ergänzende Hinweise geben können, sich telefonisch unter 03675/ 875-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell