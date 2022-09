LPI-SLF: Mit Baseballschläger Scheibe eingeschlagen

Saalfeld (ots) - Am Sonntag gegen 3:00 Uhr beabsichtigte eine 53-jährige Saalfelderin mit ihrem PKW rückwärts in ihr Grundstück in Saalfeld einzufahren. Zu spät bemerkte sie, dass sie sich auf die falsche Einfahrt zubewegte und stieß mehrfach gegen das geschlossene Hoftor sowie die dazugehörige Säule des Nachbargrundstücks. Als die Fahrerin den Fehler feststellte, versuchte sie sich an der eigenen Einfahrt. Dabei blieb sie an einer weiteren Torsäule hängen, die ...

