LPI-G: Gommlaer Ostereier versteckt

Gera (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag ist ein Großteil der Oster-Deko im Greizer Ortsteil Gommla abhandengekommen. Bewohner des Dörfchens erstatteten Anzeige bei der PI Greiz. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass auch mehrere Hinweisschilder und Verkehrsleitpfosten beschädigt wurden. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl wurden eingeleitet. Es gibt Hinweise auf eine private Party, die in der besagten Nacht in Gommla stattgefunden haben soll. Am Veranstaltungsort sind Teile der Oster-Deko wieder aufgetaucht. Der Party-Veranstalte gelobte, dass das kleine Dorf auf dem Berg bis zum Osterfest wieder ordnungsgemäß dekoriert wird. Die PI Greiz sucht weitere Tatzeugen: 03661 6210

