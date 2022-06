Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sicherstellung zahlreicher Drogen

Frankenblick (ots)

Dienstagabend stellten Beamte der Saalfelder Einsatzunterstützung einen E-Scooter in Frankenblick fest, welcher mit hoher Geschwindigkeit an den Beamten vorbeifuhr und kontrollierten den 33-jährigen Fahrer. In dessen Rucksack befanden sich über 500 Gramm Cannabis. Der zuständige Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung an. In dieser fanden die Polizisten weitere mehrere Kilogramm Cannabisblüten sowie etliche Kilogramm Haschisch und stellten die Betäubungsmittel sicher. Nach der vorläufigen Festnahme des Mannes regte die Staatsanwaltschaft Meiningen Haftbefehl beim Amtsgericht Sonneberg an. Eine Entscheidung wird im Laufe des heutigen Tages erwartet.

