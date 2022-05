Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom 06.05.2022 bis 07.05.2022 kam es in der Johannes-Kepler-Straße zu einer Sachbeschädigung in Form eines Graffitis. Unbekannte hatten ein ca. 80 cm breites und 4,50 m langes Graffiti an eine Hauswand gesprüht. Außerdem wurde eine blaue Papiertonne und ein Stromkasten ebenfalls mit dem gleichen Slogan bemalt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Landespolizeiinspektion Saalfeld entgegen

