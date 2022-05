LPI-SLF: Körperverletzung begangen, betrunken gefahren und danach eingeschlafen

Pößneck (ots) - Der Eigentümer eines E-Bikes meldet sich am Mittwoch gegen 17:15 Uhr telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass ihm gegen 16:50 Uhr sein E-Bike, Marke Giant im Wert von ca. 2.000 Euro vom Firmengelände in der Straße "Am Teichrasen" in Pößneck entwendet wurde. Das Fahrrad war nicht gesichert. Vermutlich stieg der Dieb über den Zaun des Firmengeländes und entwendete das Bike. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 ...

