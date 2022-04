LPI-SLF: Auf Trickbetrüger hereingefallen

Bad Blankenburg (ots) - Am 12.04.2022 ereignete sich im Zeitraum von 09:10 Uhr bis 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort im Zeigerheimer Weg in Bad Blankenburg. Der Geschädigte hatte seinen grauen Audi dort geparkt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der hinteren rechten Beifahrertür sowie am hinteren rechten Radkasten fest. Der Sachschaden beträgt ...

