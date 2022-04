Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Neundorf bei Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstag führten Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld Geschwindigkeitskontrollen am Kindergarten in der Bayrischen Straße in Neundorf bei Bad Lobenstein durch. An dieser Stelle sind 30 km/h erlaubt. Dennoch hielten sich von insgesamt 113 gemessenen Fahrzeugen 28 Fahrzeug-Führer nicht an diese Vorschrift. Sage und schreibe waren 24,8 Prozent der Fahrer zu schnell unterwegs, also etwa jeder vierte. Im Vergleich hierzu liegt die Beanstandungsquote an den meisten Kontrollstellen bei ungefähr 5 Prozent. 22 Fahrer mussten ein Verwarngeld zahlen und 6 Fahrzeug-Führer erhielten eine Anzeige. Der Spitzenreiter raste mit 62 km/h am Kindergarten vorbei. Somit entkommt er nur knapp einem Fahrverbot.

