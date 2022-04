Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zerstochene Reifen

Saalfeld (ots)

Am Samstag, 02.04.2022 gegen 17:30 Uhr, teilte ein Bürger mit, dass an seinem Transporter die hinteren Reifen zerstochen wurden. Der Transporter stand in der Florian-Geyer-Straße in Remschütz.

Am Sonntag erschien dann ein weiterer Geschädigter in der Polizei und zeigte an, dass an seinem Pkw, welcher ebenfalls in der Florian-Geyer-Straße abgestellt war, zwei Reifen zerstochen wurden sind.

Zeugen können sich in diesem Zusammenhang bei der Saalfelder Polizei melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell