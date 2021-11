Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Bungalow

Pößneck (ots)

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über den Einbruch in einen Bungalow innerhalb eines Grundstücks im Naherholungsgebiet "An der Griebse" in Pößneck. Dabei entstand Sachschaden. Die Einbrecher ließen einen Flachbildfernseher unbekannter Marke, 80 cm Diagonale sowie mehrere Schnapsflaschen mitgehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell