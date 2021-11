Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Garage- Zeugen gesucht

Saalburg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag drangen bislang Unbekannte in eine Garage Am Kulmberg in Saalburg ein. Nachdem die Garage auf manipulative Art und Weise geöffnet wurde, wurden neben einem Rennrad auch divese Segelausrüstung sowie ein Hochdruckreiniger im Gesamtwert von rund 3000 Euro entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell