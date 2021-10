Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl vom Baumarkt-Außenlager

Sonneberg (ots)

Unbekannte überstiegen zwischen dem 08.10.2021, 18:00 Uhr und dem 11.10.2021, 07:45 Uhr die Umfriedung des Außenlagers der Warenannahme eines Baumarktes in der Neustadter Straße in Sonneberg und entwendeten aus dem umzäunten Außengelände diverse BOSCH-Geräte im Wert von ca. 700 Euro. Diese waren auf Paletten gelagert, welche aufgerissen wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

