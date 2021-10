Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Anhänger aus Garage entwendet und Bierfass zurückgelassen

Saalfeld (ots)

In den vergangenen zwei Wochen wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter ein Flügeltor aus Holz im einem Garagenkomplex in Schmiedefeld aufgebrochen. Anschließend wurde ein in der Garage befindlicher PKW-Anhänger der Marke STEMA, Typ: STEMA 01 mit zugehöriger amtlicher Kennzeichentafel im Gesamtwert von 500 EUR entwendet. Auffällig ist hierbei die Werbeaufschrift "TOOM" (Baumarkt). Anstelle des zuvor entwendeten Anhängers hinterließen der oder die Täter dann ein noch halbvolles 50-l Bierfass des Saalfelder Brauhauses, welches aus einer weiteren Diebstahlshandlung stammen könnnte. Außerdem fehlen aus der Garage ein blaues 2-Mann-Zelt im Wert von etwa 200EUR sowie mehrere rote Euro Stapelbehälter, welche für gewöhnlich in der Fleischindustrie Verwendung finden. Am aufgebrochenen Holztor entstand entsprechender Sachschaden.

Für sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Anhängers sowie zur Herkunft des Bierfasses wäre die Polizei dankbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell