Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungseinbruch mit erheblichem Schaden

Steinach (ots)

Am Samstag, 02.10.2021, meldete eine 31 jährige Steinacherin, dass in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Der unbekannte Täter konnte dabei ca. 2000 Euro Bargeld, Schmuck im Wert von ca. 1000 Euro sowie andere Wertsachen in Höhe von 350 Euro erbeuten. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell