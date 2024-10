Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in Talstraße

Bleicherode (ots)

Nach zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen in der Talstraße hat die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen. Bereits am 2. Oktober kam es in der Talstraße in den späten Abendstunden zu einem Einbruch. Hierbei wurde der Täter, der einen grauen Kapuzenpullover trug, durch die Wohnungsinhaberin angetroffen. Der Mann von schlanker Gestalt, westeuropäischen Phänotyp und einer Körpergröße von etwa 170 - 180 cm ergriff daraufhin die Flucht. Hierbei entwendete er Tabak im Wert von etwa 20 Euro.

In der Nacht vom 14. zum 15. Oktober drangen Unbekannte gewaltsam in eine Garage in der Talstraße ein und gelangte so in ein Wohnhaus. Dieses durchsuchten sie vermutlich nach Beutegut. Nach ersten Erkenntnis wurde jedoch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Aktenzeichen 02.10.2024: 0257123

Aktenzeichen: 15.10.2024: 0266756

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell