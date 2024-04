LPI-NDH: Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall

Heldrungen (ots) - In der Bahnhofstraße betrat am gestrigen Abend ein 27-Jähriger einem Markt in der Absicht zu stehlen. Als der Dieb die Waren an der Kasse vorbei in seinen Besitz bringen wollte ertappten ihn Mitarbeiter des Marktes und unterbanden sein Vorhaben. Hiergegen setzte sich der Mann körperlich zur Wehr. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden und so den strafprozessualen ...

