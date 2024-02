LPI-NDH: Holz entwendet

Artern (ots) - Polizeibeamte stoppten am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, die Fahrt einer Autofahrerin in Artern. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Autofahrerin musste ihren Führerschein abgeben. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Frau wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

