LPI-NDH: Die Landespolizeiinspektion Nordhausen lädt zum Weihnachtskonzert

Nordhausen (ots) - In der Nacht zu Freitag, gegen 3.30 Uhr, stoppten Polizisten in der Grimmelallee einen Audi-Fahrer. Die Beamten stellten fest, dass er in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen schließlich einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten erstatteten Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 ...

mehr