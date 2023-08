LPI-NDH: Einbruch in Schule

Bad Frankenhausen (ots) - Gestern Nachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gartenlaube Am Hälter gemeldet. Unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Schuppen zu verschaffen. Hierbei beschädigten sie die Tür derart, dass sie sich verkeilte und nicht mehr zu öffnen war. Die Unbekannten ließen von ihrem Einbruchsversuch ab und flüchteten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

