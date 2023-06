Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Täter bei Wohnungseinbruch gefilmt - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Nordhausen (ots)

Am 25. Mai betrat gegen 10.00 Uhr ein unbekannter Mann widerrechtlich eine Wohnung in der Conrad-Fromann-Straße, nachdem er diese auf nicht bekannte Art und Weise öffnete. Auf seinem Beutezug in der Wohnung entwendete der Täter verschiedene Elektrogeräte und Unterhaltungsmedien. Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht nach Zeugen, die den abgebildeten männlichen Täter erkennen und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell