Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten

Artern (ots)

Samstagabend, den 21.01.2023, befuhr ein 42-Jähriger mit einem Pkw Opel Astra die L3086 aus Richtung Oberröblingen / Edersleben kommend in Richtung Artern. Aufgrund bisher ungeklärter Ursache geriet er mit dem Pkw kurz nach der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen im Bereich einer Kurve in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er zunächst mit dem Anhänger des in Gegenrichtung fahrenden Gespanns, bestehend aus Transporter und Pferdeanhänger. In der weiteren Folge verlor der Fahrzeugführer nun völlig die Kontrolle über den von ihm geführten Pkw und kollidiert frontal mit dem ihm entgegenkommenden Pkw Hyundai. Durch den Unfall wurden insgesamt 6 Personen, darunter auch zwei Kinder, schwer verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste eine Vollsperrung der Fahrbahn erfolgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell