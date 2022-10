Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht per Moped

Greußen (ots)

Das Blockieren eines Streifenwagens, konnte am Ende doch nicht verhindern, dass man Erwischt wurde. Ein Mopedfahrer versuchte sich gestern Abend in Greußen, durch Schlangenlinien fahren und hohe Geschwindigkeit, einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Der Flüchtende gelangte mit seinem Moped auf ein Feld und konnte in die Dunkelheit verschwinden. Durch intensive Ermittlungen konnte der verschwundene Fahrer ermittelt werden. Dieser befand sich bereits auf einer Feier und erhielt dort Besuch durch die Polizei. Da sein Moped nicht mehr im Originalzustand war, wurde es vor Ort beschlagnahmt. Gegen den 16-jährigen Mopedfahrer wird nun strafrechtlich ermittelt.

