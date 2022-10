LPI-NDH: Wildunfälle

Roßleben (ots) - Ein blutiger Karton, auf der Unstrut treibend, wurde am 08.10.22 gegen 16:30 Uhr gemeldet. Dieser wurde durch eine Zeugin verfolgt, verfing sich in einem Gestrüpp und wurde durch die Feuerwehr geborgen. Es stellte sich dabei heraus, dass es sich nicht um einen Karton, sondern um eine tote, verschnürte, unmarkierte Ziege handelt. Wer Angaben zum Halter machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei Artern zu wenden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

