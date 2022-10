LPI-NDH: Dubiose Rechnung

Artern (ots) - Ein Geschädigter wollte über Mobile.de einen Wohnwagen kaufen. Dazu sollte er Transportkosten in Höhe von 2290 Euro bezahlen, die er auch überwies. Der Kaufpreis für den Wohnwagen wurde zum Glück nicht überwiesen. Auch hier waren Betrüger am Werk, die sich das Vertrauen des Geschädigten erschlichen, um Geld "abzufischen". Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 ...

