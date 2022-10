LPI-NDH: Schockanruf

Niederorschel (ots) - Am 29.09.2022 gegen 15 Uhr wurden im Bereich des Rasenwegs in Niederorschel Verunglimpfungen gegen eine Person des öffentlichen Lebens verschriftlicht auf einem Weg festgestellt. Ähnliche Vorfällen wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Diesbezüglich bittet die Polizei um Unterstützung der Bevölkerung. ...

mehr