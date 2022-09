LPI-NDH: Kindergarten Ziel von Einbrechern

Nordhausen (ots) - Bei einem Auffahrunfall wurde am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, eine 41-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Sie befuhr in ihrem VW Up die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Europakreuzung. Als der vor ihr fahrende Ford verkehrsbedingt hielt, kam sie nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 11000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

