LPI-NDH: Zeugin beobachtet Unfallflucht und meldet diese der Polizei

Mühlhausen (ots)

Am Samstag den 13.08.2022 gegen 11:30 Uhr informierte eine aufmerksame Bürgerin die Polizei, dass es gerade in der Feldstraße in Mühlhausen zu einer Unfallflucht gekommen sei. Ein Pkw Kia hatte in eine Parklücke rangiert und einen geparkten VW Transporter beschädigt. Dann war er wieder aus der Parklücke herausgefahren und hatte sein Fahrzeug in der Nähe geparkt. Das er den Zusammenstoß bemerkt hatte zeigte laut der Zeugin sein Verhalten als er ausstieg und an seinem Fahrzeug an der Anstoßstelle herumwischte. Kurze Zeit nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte der 45-jährige Fahrer ermittelt werden. Vielen Dank an die aufmerksame Zeugin!

