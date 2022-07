LPI-NDH: Leitersturz mit Folgen, Mann verletzt sich schwer

Sondershausen (ots) - Autodiebe waren in der zurückliegenden Nacht in einem Ortsteil von Sondershausen unterwegs. In Jecha, in der Wallröder Straße, stahlen Unbekannte zwei Fahrzeuge der Marke Audi. Ein schwarzer Audi Q5, SDH-B311 verschwand vor einer Garage. Auf einen weißen A4, SDH-UW63, der unter einem Carport stand, hatten es die Diebe ebenfalls abgesehen. Beide Autos sind mit dem Keyless Go System ausgestattet, ...

