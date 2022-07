Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autodiebe erfolgreich, zwei Audi verschwanden

Sondershausen (ots)

Autodiebe waren in der zurückliegenden Nacht in einem Ortsteil von Sondershausen unterwegs. In Jecha, in der Wallröder Straße, stahlen Unbekannte zwei Fahrzeuge der Marke Audi. Ein schwarzer Audi Q5, SDH-B311 verschwand vor einer Garage. Auf einen weißen A4, SDH-UW63, der unter einem Carport stand, hatten es die Diebe ebenfalls abgesehen. Beide Autos sind mit dem Keyless Go System ausgestattet, was einen Diebstahl mitunter begünstigen kann. Der Schaden wird auf über 65.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu beiden Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

