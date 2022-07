LPI-NDH: Erneut Schranke beschädigt

Leinefelde - Worbis (ots) - Auf eine Geldbörse in einem verschlossenen Auto hatten es Unbekannte in der zurückliegenden Nacht in Kaltohmfeld abgesehen. Der oder die Täter zerstörten die Scheibe der Beifahrertür eines in der Talstraße geparkten Skoda Rapids. Das auf der Mittelkonsole liegende Portemonnaie nahmen der oder Täter an sich und verschwanden. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich auch ca. 20 Euro ...

