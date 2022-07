Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei demolierte Autos nach Unfall, ein Fahrer leicht verletzt

Bad Langensalza (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und zwei erheblich beschädigte Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalls gestern Abend um 17.15 Uhr am Sundhäuser Kreuz. Ein 80-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Polo die Straße aus Sundhausen in Richtung Landstraße 3176. Diese beabsichtigte er in Richtung Nägelstedt zu überqueren. Dabei kollidierte er mit dem Toyota einer 44-Jährigen, die vorfahrtsberechtigt, auf der Landstraße in Richtung Bad Langensalza fuhr. Der Senior musste medizinisch behandelt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Die Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell