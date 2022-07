Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer nach Sturz schwer verletzt im Krankenhaus

Bad Langensalza (ots)

Ein 56-jähriger Mopedfahrer befuhr gestern Abend, kurz nach 18 Uhr, mit seiner Simson die Bundesstraße 247 aus Richtung Schönstedt in Richtung Bad Langensalza. Am Abzweig zur Mühlhäuser Landstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Moped. Er kam nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit der Schutzplanke, ehe er auf einem angrenzenden Feld liegen blieb. Der Mann verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus. Am Moped entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

