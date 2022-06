LPI-NDH: Diebe an Auto

Haussömmern (ots) - Von einem Traktor stahlen Unbekannte auf dem Gelände der ehemaligen LPG in Haussömmern, Zur Futra, einen GPS Empfänger mit Display. Ein Zeuge entdeckte den Diebstahl am Mittwochmorgen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Erst am zurückliegenden Wochenende erbeuteten in Kirchheilingen Unbekannte mehrere GPS Geräte. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen. Rückfragen bitte an: ...

