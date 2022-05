Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusteller kollidiert mit Steinbeet und fährt weiter

Leinefelde - Worbis (ots)

Ein 43-jähriger Mitarbeiter eines Paketzustellers befuhr am Montagmittag eine Zufahrt in der Industriestraße. Beim Rangieren übersah dieser den Begrenzungsstein eines Steinbeetes und kollidierte mit diesem. Das Fahrzeug, ein Renault, wurde dabei beschädigt, so dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der Zusteller lud seine im Auto befindliche Ladung in ein Ersatzfahrzeug und entfernte sich mit diesem vom Unfallort. Das beschädigte Fahrzeug blieb vor Ort zurück, um später von einem Autohaus geborgen zu werden. Sowohl am Auto als auch am Steinbeet entstand Sachschaden.

