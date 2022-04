LPI-NDH: Berauscht und ohne Führerschein

Nordhausen (ots) - Zu einem besonders dreisten Diebstahl eines Handys kam es am Dienstag, den 19. April, gegen 18.15 Uhr in der Uferstraße. Ein 62-jähriger Mann war dort unterwegs und trug sein Handy in der oberen Hemdtasche, als sich von hinten ein Mann näherte und das Handy aus der Tasche nahm. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Bei dem entwendeten Handy handelt es sich um ein schwarzes iPhone 11. Der Täter wird auf ca. 20 Jahre,170cm geschätzt ...

