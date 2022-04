LPI-NDH: Mit gefälschtem Geld bezahlt

Sondershausen (ots) - Vermutlich durstige Diebe hatten es auf ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Jugend abgesehen. Der geschädigte 55-jährige Inhaber des Kellers stellte am Morgen fest, dass an seinem Keller das Vorhängeschloss fehlt. Er gibt an, dass ein Kasten Bier sowie ein Kasten Mineralwasser entwendet worden sind. Andere Kellerabteile haben der oder die Täter nicht aufgesucht. Die Polizei hat Anzeige aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

