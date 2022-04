Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Busfahrer übersieht Auto

Niederorschel (ots)

Am Montagnachmittag wollte ein 36-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus in Niederorschel von der Aue nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten Golf einer 48-jährigen Frau, die die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, Verletzte gab es nicht.

