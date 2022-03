LPI-NDH: Arm gebrochen

Voigstedt (ots) - Der Halter eines VW Passat parkte sein Fahrzeug über Nacht am rechten Fahrbahnrand. Am nächsten Tag stellte er fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Schaden am Fahrzeug: 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

